Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пятилетнюю россиянку придавило забором на детской площадке

В Каменске-Уральском пятилетнюю девочку придавило забором на детской площадке

Фото: Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском Свердловской области пятилетнюю девочку придавило забором на детской площадке, расположенной на Рабочей улице. По предварительным данным, ребенок получил ушиб позвоночника, сообщает портал Е1.ru.

В региональной прокуратуре также отметили, что несовершеннолетняя россиянка во время игры на улице случайно задела подпорку забора частного дома. В результате на нее рухнула часть конструкции.

Пострадавшую уже доставили в больницу. «С диагнозом ушиб поясничного отдела позвоночника после проведения обследования ребенок направлен домой. Рекомендовано амбулаторно наблюдаться у хирурга», — пояснили представители прокуратуры.

По словам местных жителей, забор на детской площадке и раньше подпирала дощечка.

В июне в новосибирском селе Улыбино 14-летнего школьника насмерть раздавило футбольными воротами. Семья погибшего школьника характеризовалась положительно. Новосибирская прокуратура организовывала проверку по факту случившегося.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Египет аннулировал контракт на поставку украинской пшеницы
В Запорожье пообещали установить новый памятник Пушкину
В России снова продлили ограничения на полеты в аэропорты на юге страны
Генпрокурор России заявил о тысяче дел об истреблении Киевом жителей Донбасса
Британии предрекли проблемы с электричеством уже этой зимой
Блогерша раскрыла простой способ отбелить одежду
Пятилетнюю россиянку придавило забором на детской площадке
В российском регионе зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Россиянам назвали способ не переплачивать за воду
Врач назвал пугающие симптомы «немого» инфаркта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.