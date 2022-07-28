Пятилетнюю россиянку придавило забором на детской площадке

В Каменске-Уральском пятилетнюю девочку придавило забором на детской площадке

В Каменске-Уральском Свердловской области пятилетнюю девочку придавило забором на детской площадке, расположенной на Рабочей улице. По предварительным данным, ребенок получил ушиб позвоночника, сообщает портал Е1.ru.

В региональной прокуратуре также отметили, что несовершеннолетняя россиянка во время игры на улице случайно задела подпорку забора частного дома. В результате на нее рухнула часть конструкции.

Пострадавшую уже доставили в больницу. «С диагнозом ушиб поясничного отдела позвоночника после проведения обследования ребенок направлен домой. Рекомендовано амбулаторно наблюдаться у хирурга», — пояснили представители прокуратуры.

По словам местных жителей, забор на детской площадке и раньше подпирала дощечка.

В июне в новосибирском селе Улыбино 14-летнего школьника насмерть раздавило футбольными воротами. Семья погибшего школьника характеризовалась положительно. Новосибирская прокуратура организовывала проверку по факту случившегося.