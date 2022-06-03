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14-летнего россиянина насмерть раздавило футбольными воротами

В новосибирском селе Улыбино 14-летнего школьника насмерть раздавило футбольными воротами

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В селе Улыбино Новосибирской области 14-летнего школьника насмерть раздавило футбольными воротами на территории спорткомплекса. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Россиянин вместе с друзьями отправился поиграть в футбол. По данным KP.RU, находящиеся на стадионе ворота были самодельными и весили около 70 килограммов. Источник газеты уверял, что поднять их одному достаточно сложно.

Однако трем мальчикам все-таки удалось приподнять футбольные ворота. В какой-то момент 14-летний подросток начал на них раскачиваться, выполняя трюк из элементов паркура. В результате ворота упали ему на грудь, и от полученной травмы мальчик скончался.

Семья погибшего школьника характеризуются положительно. Новосибирская прокуратура начала проводить проверку.

Ранее ворота упали на голову девятилетнему мальчику на футбольном стадионе в Долгопрудном.

Когда дети разыгрывали одну из комбинаций, мальчик облокотился на железные ворота, после чего упал, а они по инерции опрокинулись и проломили ему голову.

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Анна Щербакова
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