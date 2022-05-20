Девятилетнему школьнику проломило голову футбольными воротами в Подмосковье

Ворота упали на голову девятилетнему мальчику на футбольном стадионе в Долгопрудном

На футбольном стадионе в подмосковном Долгопрудном девятилетнему мальчику упали на голову железные ворота. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

По данным издания, все произошло 19 мая. В этот день пострадавший школьник играл с другими ребятами под присмотром тренера в футбол на открытой площадке.

Когда дети разыгрывали одну из комбинаций, мальчик облокотился на железные ворота, после чего упал, а они по инерции опрокинулись и проломили ему голову.

Тренер незамедлительно вызвал медиков. Девятилетнего школьника доставили в больницу с двухсторонним переломом свода черепа. По факту травмирования ребенка подмосковные полицейские организовали проверку.

Ранее на футбольном стадионе «Старт» в Первоуральске двухлетней девочке проломило голову скамейкой, отлетевшей из-за сильного ветра. Пострадавшую доставили в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. Врачи сделали ей операцию.