Иноагент Кураев назвал решение Минюста «удивительной вещью»

Экс-протодиакон Кураев назвал решение Минюста «удивительной вещью»

Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в беседе с РБК назвал решение Минюста «удивительной вещью».

Кураев подчеркнул, что «это очень странно», так как в блоге, по его словам, «не было перепостов иноагентов, ни каких-то высказываний на сугубо политические темы и, тем более, про военные действия».

Экс-протодиакон подчеркнул, что европейская культура оказывает на него огромное влияние и он считает себя ее частью. «Вот от кого я должен отречься? От Шекспира, от Данте? От кого? От писателей ХХ века, от Ремарка?», — отметил он.

22 декабря Минюст России признал иностранным агентом Андрея Кураева, а также мультипликатора, создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева, политолога Александра Рыклина, журналиста Александра Рыхлина, политолога и публициста Александра Баунова и других.