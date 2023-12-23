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07:41, 23 декабря 2023Бывший СССР

Российские мотострелки удержали выгодные рубежи обороны под Купянском

Мотострелки «Запада» ВС РФ удержали выгодные оборонительные рубежи под Купянском

Фото: Viacheslav RatynskyiI / Reuters

Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» ВС РФ удержали выгодные оборонительные рубежи на купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Мотострелки нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — уточнили в ведомстве.

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