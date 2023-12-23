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14:14, 23 декабря 2023Россия

Российские войска отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны отчиталось об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

На данном направлении за сутки противник потерял до 200 бойцов, четыре танка, среди которых немецкий Leopard-2, боевую американскую машину пехоты Bradley и три автомобиля.

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Ранее стало известно, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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