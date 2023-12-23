Российские войска отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны отчиталось об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении

Российские войска отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

На данном направлении за сутки противник потерял до 200 бойцов, четыре танка, среди которых немецкий Leopard-2, боевую американскую машину пехоты Bradley и три автомобиля.

Ранее стало известно, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.