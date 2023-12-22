Российские войска за неделю улучшили положение на одном из направлений

Минобороны: ВС России за неделю улучшили положение на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России за неделю улучшили положение на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

За неделю российские войска отразили 43 атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли поражение украинским подразделениям. На донецком направлении ВСУ потеряли более 1610 бойцов, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

На прошлой неделе Минобороны России также заявляло об улучшении позиций на донецком направлении. Помимо того, тогда российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.