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14:49, 15 декабря 2023Россия

Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны отчиталось об улучшении положения войск на донецком направлении
СюжетЮжный военный округ (ЮВО)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за неделю улучшили положение на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника», — говорится в сообщении.

Помимо того, было нанесено огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка.

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За неделю на данном направлении противник потерял более 1580 бойцов, два танка, 16 бронированных боевых машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что российские разведчики сорвали ротацию украинских войск у населенного пункта Работино в Запорожской области. Отмечается, что бойцы Южного военного округа (ЮВО) действовали совместно с расчетами ствольной артиллерии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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