Жители Германии назвали Шольца слабым политиком

Der Spiegel: Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков в Германии

В декабре канцлер Германии Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков. Об этом написало издание Der Spiegel.

Немецкая компания Verian подготовила для журнала рейтинг. Согласно полученным данным, Шольц потерял 14 процентных пунктов и скатился во вторую половину списка (14-е место) из 20 политиков.

Помимо этого, среди представителей правящей коалиции снизился уровень одобрения у главы МИД Германии Анналены Бербок и министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (по минус четыре процента).

Однако рейтинг главы Минобороны Германии Бориса Писториуса не претерпел изменений. Министр сохранил второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера..

Ранее газета Financial Times сообщила, что опубликованные дневники совладельца одного из старейших частных банков Германии M. M. Warburg & Co Кристиана Олеария доказывают обвинения в коррупции Олафа Шольца, когда он был мэром Гамбурга.

При этом опубликованные сведения противоречат заявлениям канцлера. Шольц неоднократно заявлял, что не может вспомнить факты встреч, упоминаемых в разбирательстве против банка.