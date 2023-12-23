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06:37, 23 декабря 2023Мир

Жители Германии назвали Шольца слабым политиком

Der Spiegel: Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков в Германии
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Global Look Press

В декабре канцлер Германии Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков. Об этом написало издание Der Spiegel.

Немецкая компания Verian подготовила для журнала рейтинг. Согласно полученным данным, Шольц потерял 14 процентных пунктов и скатился во вторую половину списка (14-е место) из 20 политиков.

Помимо этого, среди представителей правящей коалиции снизился уровень одобрения у главы МИД Германии Анналены Бербок и министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (по минус четыре процента).

Однако рейтинг главы Минобороны Германии Бориса Писториуса не претерпел изменений. Министр сохранил второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера..

Ранее газета Financial Times сообщила, что опубликованные дневники совладельца одного из старейших частных банков Германии M. M. Warburg & Co Кристиана Олеария доказывают обвинения в коррупции Олафа Шольца, когда он был мэром Гамбурга.

При этом опубликованные сведения противоречат заявлениям канцлера. Шольц неоднократно заявлял, что не может вспомнить факты встреч, упоминаемых в разбирательстве против банка.

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      Марина Совина
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