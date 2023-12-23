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00:47, 23 декабря 2023Россия

Симоньян порассуждала о внутреннем иммунитете России

Симоньян: Россия имеет внутренний иммунитет общества и «вакцинирована» от угроз
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия имеет внутренний иммунитет общества и «вакцинирована столетиями» своей истории от внешних и внутренних угроз. Об этом она порассуждала в эфире НТВ.

«Если этого нет, а у нас, слава богу, это есть, мы все-таки страна многонациональная, многоконфессиональная, и не вчера, и не позавчера, а всегда были такой страной. Так вот, если этого бы не было… — никакие органы, сколько бы их не было, даже миллионы, никак не справятся с этим сами», — сказала Симоньян.

Однако, предупредила она, «это не значит, что нужно расслабляться». «Потому что их механизмы, их инструменты становятся тоньше, они самосовершенствуются, работают лучше», — пояснила главред RT.

Ранее Маргарита Симоньян поставила Анну Ахматову в пример звездам шоу-бизнеса, покинувшим Россию после начала спецоперации. Она напомнила, что поэтесса оставалась в России в сложные времена, даже когда могла покинуть страну. Она назвала Ахматову ролевой моделью и подчеркнула, что не может так сказать о представителях шоу-бизнеса.

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      Марина Совина
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