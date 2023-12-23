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22:53, 23 декабря 2023Мир

Турция объявила о начале военной операции против РПК в Ираке

Турция начала военную операцию на севере Ирака против РПК

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Турция начала проводить воздушные операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство обороны страны.

В ночь на субботу, 23 декабря, боевики РПК совершили нападение на турецких военнослужащих, в результате которого шесть человек погибли.

По данным Минобороны, еще шестеро солдат погибли в столкновении с боевиками РПК в ходе операции «Коготь-Замок».

Ранее власти Турции заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов.

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      Марина Совина
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