Турция объявила о начале военной операции против РПК в Ираке

Турция начала военную операцию на севере Ирака против РПК

Турция начала проводить воздушные операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство обороны страны.

В ночь на субботу, 23 декабря, боевики РПК совершили нападение на турецких военнослужащих, в результате которого шесть человек погибли.

По данным Минобороны, еще шестеро солдат погибли в столкновении с боевиками РПК в ходе операции «Коготь-Замок».

Ранее власти Турции заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов.