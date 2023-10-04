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19:10, 4 октября 2023Мир

Турция назвала законные цели для ударов по Сирии и Ираку

Турция назвала объекты курдских сил законными для ударов по Сирии и Ираку

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов. Об этом сообщается в официальном заявлении турецких властей, передает Al-Monitor.

«Наши силы обнаружили, что два террориста прибыли в Турцию из Сирии. Мы предупреждаем третьи стороны избегать объектов РПК/Отрядов народной самообороны», — говорится в официальном заявлении властей.

Уточняется, что заявление было ответом на взрыв возле возле штаб-квартиры национальной полиции Турции в воскресенье. По данным турецких властей, двое нападавших прошли подготовку в Сирии и были направлены из этой страны.

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    Максим Габриелян
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