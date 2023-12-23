Украина ввела санкции против еще 51 человека и 134 компаний

Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из разных стран

Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из России и других стран. Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский, документы опубликованы на его сайте.

Помимо российских компаний под санкции попал гражданин Великобритании с украинскими корнями Леонид Блаватник, которого называли одним из богатейших предпринимателей страны, а также гражданин Кипра Владимир Ермолаев.

Отмечается, что многие из попавших под санкции компаний зарегистрированы в Крыму, среди них есть интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения.

Также ограничения были наложены на фермерские хозяйства и сельхозпредприятия из Запорожской области и на несколько компаний из Донецкой народной республики (ДНР), Австрии, Белоруссии и Латвии.

Ранее стало известно, что Швейцария вслед за Европейским союзом (ЕС) ввела новые санкции в связи с украинским конфликтом. Ограничения распространяются прежде всего на военнослужащих Вооруженных сил Белоруссии, руководителей военно-промышленных предприятий, а также членов Центральной избирательной комиссии России. Кроме того, ограничения коснулись российских оружейных предприятий.