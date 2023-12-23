Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 23 декабря 2023Бывший СССР

Украина ввела санкции против еще 51 человека и 134 компаний

Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из разных стран
СюжетСанкции против России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из России и других стран. Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский, документы опубликованы на его сайте.

Помимо российских компаний под санкции попал гражданин Великобритании с украинскими корнями Леонид Блаватник, которого называли одним из богатейших предпринимателей страны, а также гражданин Кипра Владимир Ермолаев.

Отмечается, что многие из попавших под санкции компаний зарегистрированы в Крыму, среди них есть интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения.

Также ограничения были наложены на фермерские хозяйства и сельхозпредприятия из Запорожской области и на несколько компаний из Донецкой народной республики (ДНР), Австрии, Белоруссии и Латвии.

Ранее стало известно, что Швейцария вслед за Европейским союзом (ЕС) ввела новые санкции в связи с украинским конфликтом. Ограничения распространяются прежде всего на военнослужащих Вооруженных сил Белоруссии, руководителей военно-промышленных предприятий, а также членов Центральной избирательной комиссии России. Кроме того, ограничения коснулись российских оружейных предприятий.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На границе России и Польши образовалась огромная пробка из машин

      Европейская страна изменила решение о передаче Украине сданных в утиль машин

      Гретцки назвал больше всего похожего на него игрока НХЛ

      Американка разбогатела благодаря ворчливому мужу

      Третий по высоте небоскреб Лос-Анджелеса продали почти в два раза дешевле

      Три россиянина пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе на мост

      В России призвали не надеяться на разблокировку замороженных активов

      В Одесской области пострадали объекты электросетей

      Украина ввела санкции против еще 51 человека и 134 компаний

      Партия «Яблоко» отказалась выдвигать кандидатов на пост президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости