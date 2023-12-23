В ФСБ назвали время вербовки Сафронова чешской разведкой

Следователь ФСБ Чабан: чешская разведка начала вербовать Сафронова в 2012 году

Разведка Чехии начала вербовать бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в 2012 году, первые задания он получил ближе к 2013-му. Такое время в рамках спецрепортажа телеканала «Россия 24» назвал заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан.

По его словам, тогда это была безобидная встреча «вроде бы как двух коллег», никаких заданий представители чешских спецслужб не предлагали.

«Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания для Сафронова», — уточнил Чабан, добавив, что куратором экс-советника стал гражданин Чехии Мартин Ларыш, который является представителем разведки.

Следователь добавил, что речь идет об Управлении по внешним связям и информации, это орган внешней разведки Чехии, который работает не только на правительство своей страны, но и на НАТО.

Ранее Чабан сообщил, что Североатлантический альянс использовал данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные бывшим советником главы «Роскосмоса». По его словам, Сафронов отправлял сведения человеку, которого российские спецслужбы считают сотрудником чешской разведки, о том, какой ресурс у указанных спутников, когда они проходят летно-космические испытания и фактически не работают «по полной программе».

