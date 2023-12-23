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21:37, 23 декабря 2023Силовые структуры

В ФСБ заявили об использовании НАТО переданных Сафроновым данных о спутниках

ФСБ: НАТО использовала данные о спутниках ГРУ, переданные Сафроновым в Чехию

Фото: Globallookpress.com

НАТО использовала данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные бывшим советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гражданину Чехии Мартину Ларышу. Об этом в рамках спецрепортажа телеканала «Россия 24» заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан.

По его словам, отбывающий срок в 22 года за госизмену Сафронов отправлял сведения человеку, которого российские спецслужбы считают сотрудником чешской разведки, о том, какой ресурс у указанных спутников, когда они проходят летно-космические испытания и фактически не работают «по полной программе».

«НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас», — пояснил Чабан.

Ранее он рассказал, что бывший советник главы «Роскосмоса», осужденный по делу о госизмене, передавал немецкой разведке секретную информацию о ходе сухопутной операции России в Сирии в 2015 году.

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      Марина Совина
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