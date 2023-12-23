В Лондоне задержали подозреваемого в краже дорожного знака с граффити Бэнкси

Sky News: лондонская полиция задержала укравшего дорожный знак с граффити Бэнкси

В Лондоне задержали подозреваемого в краже дорожного знака с граффити анонимного уличного художника Бэнкси (Banksy). Об этом рассказал телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители задержали одного из двух мужчин, совершивших кражу. Уточняется, что сейчас он находится под стражей.

Инцидент произошел в пятницу, 22 декабря. Двое неизвестных приехали к месту расположения дорожного знака «СТОП» на мотоцикле буквально через час после того, как художник публично подтвердил свое авторство. Они открепили его с помощью инструмента, похожего на болторез, после чего покинули место преступления.