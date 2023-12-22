В Лондоне украли дорожный знак с граффити Бэнкси

Daily Mail: на юге Лондона неизвестные украли дорожный знак с граффити Бэнкси

На юге Лондона украли дорожный знак с граффити анонимного уличного художника Бэнкси (Banksy). Об этом пишет Daily Mail.

Работа была украдена двумя неизвестными, приехавшими к месту расположения знака на мотоцикле буквально через час после того, как художник публично подтвердил свое авторство. На столбе изображен знак СТОП и три дрона.

На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина с помощью инструмента, похожего на болторез, открепляет знак от столба, в чем ему помогал еще один человек, после чего убегает с ним.

В ноябре было раскрыто имя Бэнкси. BBC Sounds опубликовало фрагмент интервью с иллюстратором 2003 года, который был вырезан при публикации материала. В нем журналист Найджел Вренч спрашивает у художника, может ли он обращаться к Бэнкси по имени, которое ранее использовала газета The Independent, — Роберт Бэнкс. Иллюстратор утвердительно отвечает на вопрос и уточняет: «Я Робби».

По данным The Independent, художником может быть выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. По другой информации, Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная, который в начале своей карьеры рисовал граффити.