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14:43, 22 ноября 2023Культура

Раскрыто имя художника Бэнкси

BBC раскрыло настоящее имя художника Бэнкси — Робби

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Раскрыто имя анонимного английского андерграундного художника стрит-арта и политического активиста Бэнкси (Banksy). Об этом сообщает BBC Sounds.

Издание опубликовало фрагмент интервью с иллюстратором 2003 года, который был вырезан при публикации материала. В нем журналист Найджел Вренч спрашивает у художника, может ли он обращаться к Бэнкси по имени, которое ранее использовала газета The Independent, — Роберт Бэнкс.

Иллюстратор утвердительно отвечает на вопрос, а также уточняет: «Я Робби».

По данным The Independent, художником может быть выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. По другой информации, Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная, который в начале своей карьеры рисовал граффити.

В марте этого года картину Бэнкси под названием «Соберись с духом!» продали за два миллиона долларов (почти 157 миллионов рублей).

Ранее работу Пабло Пикассо «Женщина с часами» (Femme a la Montre) 1932 года продали более чем за 12 миллиардов рублей (139,3 миллиона долларов).

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      Анастасия Астахова
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