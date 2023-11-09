Картина Пикассо ушла с молотка почти за 13 миллиардов рублей

Картину Пикассо «Женщина с часами» продали за 139,3 миллиона долларов

Картину испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» (Femme a la Montre) 1932 года продали более чем за 12 миллиардов рублей (139,3 миллиона долларов). Об этом пишет Bloomberg.

Произведение искусства ушло с молотка в ходе торгов на аукционе Sotheby’s. «Женщина с часами» стала второй по стоимости работой Пикассо, которая когда‑либо была продана на аукционе, уступив работе «Алжирские женщины (Версия О)» (Les Femmes d’Alger), которую в 2015 году продали за 179 миллионов долларов.

Известно, что в прошлом полотно принадлежало Эмили Фишер Ландау, бывшей попечительнице Музея американского искусства Уитни. Она приобрела картину в 1968 году, в начале 2023 года Ландау не стало. Общая стоимость ее коллекции оценивается в более чем 400 миллионов долларов.

В апреле 2023 года сообщалось, что эскиз к масштабной работе «Воскрешение» художника Марка Шагала продали за рекордные 177 миллионов рублей. Данная сделка стала рекордной для торгов «Первые имена» аукционного дома Artinvestment.ru, в ходе которого произведение ушло с молотка.