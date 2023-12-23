В Польше заявили о сохранении запрета на ввоз украинского зерна

Польша сохранит запрет на ввоз украинского зерна на ближайшее время

Польша на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства Чеслав Секерский в беседе с польским агентством PAP.

«На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», — подчеркнул чиновник.

По словам Секерского, сейчас Польша не может себе позволить отказаться от ограничительных мер, даже несмотря на возможность штрафных санкций со стороны Еврокомиссии.

Министр уточнил, что поток зерновых из Украины после отмены эмбарго может нарушить баланс на польском рынке сельхозпродукции.

Сегодня для урегулирования разногласий с Киевом новый глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский отправился в Украину.

Ранее сообщалось, что правительство Польши надеется на преодоление транспортного кризиса с Киевом до конца года и завершение блокировки границы протестующими.