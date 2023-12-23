В ЦАР высказались о планах американской ЧВК работать в стране

Глава МИД ЦАР сообщила, что не знает о планах ЧВК Banсroft работать в стране

Глава МИД Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон сообщила, что не знает о планах американской частной военной компании (ЧВК) Banсroft начать работу в стране. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, Соединенные Штаты запросили в ООН разрешение разместить в ЦАР средства коммуникации и оружие «для проведения определенного числа операций в рамках осуществляемой ими деятельности», не уведомив об этом Банги.

«Центральноафриканская сторона не была проинформирована», — подчеркнула министр.

Ранее в декабре стало известно, что американская ЧВК Banсroft начнет работу в ЦАР по приглашению правительства страны. Сотрудники Banсroft уже находятся в городе Банги, в окрестностях которого ищут подходящую локацию для «размещения оборудования, в частности беспилотников». Banсroft займется обучением Вооруженных сил ЦАР, а также защитой ее горнодобывающей инфраструктуры.