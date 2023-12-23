Венгрия заявила об отсутствии ответственности за ухудшение отношений с Украиной

Орбан: Венгрия не несет ответственность за плохие отношения с Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы правительства, в том, что отношения плохие, виноват Киев, из-за которого у венгерского национального меньшинства с 2015 года отсутствуют права.

Орбан подчеркнул, что венгры в Закарпатье проживают больше тысячи лет. При этом за последние годы украинские власти лишили их права воспитывать детей на родном языке, а также сузил сферы возможного применения венгерского.

«Украина должна это исправить, закон, который был отменен, должен быть восстановлен, права, которые были отняты, должны быть возвращены, если это будет сделано, то может начаться улучшение отношений», — отметил премьер.

Ранее в декабре Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с вопросом, намерено ли объединение принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися на их территории российскими солдатами. По его словам, после этих уточнений процесс вступления страны в ЕС замедлится.

