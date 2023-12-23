Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 23 декабря 2023Мир

Венгрия заявила об отсутствии ответственности за ухудшение отношений с Украиной

Орбан: Венгрия не несет ответственность за плохие отношения с Украиной

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы правительства, в том, что отношения плохие, виноват Киев, из-за которого у венгерского национального меньшинства с 2015 года отсутствуют права.

Орбан подчеркнул, что венгры в Закарпатье проживают больше тысячи лет. При этом за последние годы украинские власти лишили их права воспитывать детей на родном языке, а также сузил сферы возможного применения венгерского.

«Украина должна это исправить, закон, который был отменен, должен быть восстановлен, права, которые были отняты, должны быть возвращены, если это будет сделано, то может начаться улучшение отношений», — отметил премьер.

Ранее в декабре Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с вопросом, намерено ли объединение принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися на их территории российскими солдатами. По его словам, после этих уточнений процесс вступления страны в ЕС замедлится.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «У нас нет столько денег и ресурсов» Украинский командир предсказал завершение военных действий переговорами

      Из российской спецшколы сбежал обвиняемый в сексуальном насилии подросток

      Второй день подряд по российскому региону ВСУ выпустили более 70 снарядов

      Венгрия заявила об отсутствии ответственности за ухудшение отношений с Украиной

      В Киеве признали отсутствие шансов на новое контрнаступление

      На Украине начнут рассылать электронные повестки

      В немецком футбольном клубе ввели штраф за лишний вес

      Композитор Зацепин предрек будущее Пугачевой

      Российский школьник потушил снежком Вечный огонь

      В европейской стране резко увеличилось число компаний под угрозой закрытия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости