Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии
Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Об этом он заявил в ходе экстренного обращения к нации, пишет ТАСС.
Сербский лидер также отметил, что попытка штурма вызвана внешним фактором. «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что протестующие пошли на штурм здания администрации Белграда, полиция в ответ применила слезоточивый газ. Участники акции протеста бросают в полицейских камни и бутылки.
До этого Вучич призвал сограждан сохранять спокойствие на фоне митинга оппозиции в Белграде. По его словам, ситуация находится под контролем, ни о какой революции речи не идет. Кроме того, он отметил, что сербские спецслужбы заранее знали, что готовятся акции протеста.