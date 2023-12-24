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23:16, 24 декабря 2023Мир

Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии

Вучич назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Об этом он заявил в ходе экстренного обращения к нации, пишет ТАСС.

Сербский лидер также отметил, что попытка штурма вызвана внешним фактором. «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что протестующие пошли на штурм здания администрации Белграда, полиция в ответ применила слезоточивый газ. Участники акции протеста бросают в полицейских камни и бутылки.

До этого Вучич призвал сограждан сохранять спокойствие на фоне митинга оппозиции в Белграде. По его словам, ситуация находится под контролем, ни о какой революции речи не идет. Кроме того, он отметил, что сербские спецслужбы заранее знали, что готовятся акции протеста.

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      Марина Совина
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