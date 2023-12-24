Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии

Вучич назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии

Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Об этом он заявил в ходе экстренного обращения к нации, пишет ТАСС.

Сербский лидер также отметил, что попытка штурма вызвана внешним фактором. «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что протестующие пошли на штурм здания администрации Белграда, полиция в ответ применила слезоточивый газ. Участники акции протеста бросают в полицейских камни и бутылки.

До этого Вучич призвал сограждан сохранять спокойствие на фоне митинга оппозиции в Белграде. По его словам, ситуация находится под контролем, ни о какой революции речи не идет. Кроме того, он отметил, что сербские спецслужбы заранее знали, что готовятся акции протеста.

