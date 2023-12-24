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22:13, 24 декабря 2023Мир

Вучич прокомментировал акцию протестов оппозиции в Белграде

Вучич: в Сербии нет революции, ситуация держится под контролем
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич призвал сограждан сохранять спокойствие на фоне митинга оппозиции в Белграде. Глава государства произнес эти слова во время обращения к нации, передает ТАСС.

По его словам, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем, ни о какой революции в стране речи не идет. Он оценил число участников протеста в 2,5 тысячи человек. Президент добавил, что правоохранительные органы пытаются вести себя аккуратно, чтобы не пострадали невиновные.

Как заявил Вучич, сербские спецслужбы заранее знали, что готовятся акции протеста.

В настоящее время участники протеста пытаются попасть в здание администрации Белграда, до этого они перекрыли несколько улиц в центре города.

Протестную акцию возглавляют лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич. Противники нынешней власти протестуют с 19 декабря против результатов парламентских выборов, на которых, по официальным данным, победила коалиция во главе с Вучичем.

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      Марина Совина
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