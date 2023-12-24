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21:57, 24 декабря 2023Мир

Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде

Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде
Протестующие возле здания избиркома в Белграде

Протестующие возле здания избиркома в Белграде. Фото: MAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде. Об этом сообщает издание Blic.

Представители оппозиции выламывают двери в здании администрации сербской столицы, перед этим они перекрыли улицу перед зданием избиркома. Полицейские возле администрации напоминают протестующим, что проникновение в здание может быть чревато уголовной ответственностью.

Ранее 24 декабря Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не должно произойти.

Протестную акцию возглавляют лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич. Противники нынешней власти протестуют против результатов парламентских выборов, на которых, по официальным данным, победила коалиция во главе с Вучичем.

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      Марина Совина
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