Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде

Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде. Об этом сообщает издание Blic.

Представители оппозиции выламывают двери в здании администрации сербской столицы, перед этим они перекрыли улицу перед зданием избиркома. Полицейские возле администрации напоминают протестующим, что проникновение в здание может быть чревато уголовной ответственностью.

Ранее 24 декабря Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не должно произойти.

Протестную акцию возглавляют лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич. Противники нынешней власти протестуют против результатов парламентских выборов, на которых, по официальным данным, победила коалиция во главе с Вучичем.