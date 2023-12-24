Вучич заявил о невозможности сменить власть в Сербии насильственным путем

Президент Сербии Вучич заявил, что насильственной смены власти не произойдет

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что насильственной смены власти в стране не произойдет. Его слова приводит сербское новостное агентство Tanjug.

Вучич заявил о невозможности спровоцировать в стране переворот после того, как 19 декабря сербские оппозиционеры объявили голодовку и потребовали аннулировать результаты парламентских выборов в стране, победу на которых одержала коалиция во главе с Вучичем. Лидеры движения «Сербия против насилия» утверждают, что произошла масштабная фальсификация результатов выборов. По их словам, в Белград привезли около 40 тысяч избирателей из других городов, а также из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

«Что вы хотите, оказывать давление на кого-то, чтобы изменил избирательную волю, устроил "кражу" на выборах по вашему приказу? Разве вы пришли к власти? Народ вас не желает, а вы решили и хотите изменить волю избирателей. Как вы это думали провести, если не насильственным путем?» — обратился Вучич с критикой к лидерам оппозиции. Он также подчеркнул, что все политические процессы в стране будут осуществляться только законным и демократическим путем: «В Сербии власть сменяется на выборах, Сербия — демократическая страна, так будет всегда в будущем, не только сейчас».

Вучич добавил, что уже привык к тому, что под окнами его резиденции в Белграде «каждый день кто-то протестует, шумит».

Ранее Россия поприветствовала успех партии президента Александра Вучича на выборах в Сербии. Победу партии сербского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.