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12:58, 24 декабря 2023Экономика

Автомобилям предрекли подорожание в 2024 году

«Автостат»: в 2024 году автомобили подорожают на 10-12 процентов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В 2024 году не стоит ожидать стабилизации и тем более снижения цен на автомобили. Такой прогноз дал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

Он отметил, что стоимость машин продолжит расти из-за общей инфляции, а также государственных мер стимулирования автопрома. Пушкарев предрек подорожание автомобилей на 10-12 процентов при условии, что максимальная инфляция составит 4,5 процента.

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Специалист добавил, что производители продолжат придерживаться традиционной ценовой политики: покрыть все производственные и логистические расходы и получить при этом максимально возможную прибыль.

В то же время заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что не видит предпосылок для галопирующего подорожания авто. «По ценам на будущий год можно прогнозировать незначительный рост в 2-3 процента за квартал», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие снижения цен на автомобили. По его словам, стоимость машин будет снижаться по мере увеличения производства.

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      Мария Борисова
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