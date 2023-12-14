Путин назвал условия снижения цен на автомобили

Путин: цены на машины пойдут вниз с увеличением производства

Цены на автомобили в России пойдут вниз с увеличением производства. Такое условие снижения стоимости машин назвал президент страны Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, ценник на отечественные автомобили поднялся на 40 процентов из-за ухода с российского рынка зарубежных брендов, которые забрали с собой многие технологии и компоненты. При этом он подчеркнул, что стоимость российских автомобилей «не улетела в космос», несмотря на то, что перед местными производителями возник вопрос развития собственной базы.

«"АвтоВАЗ", надо сказать, с количеством он справляется. Но чем больше будет [производиться машин], тем меньше будет цена», — пообещал Путин.

По словам президента, российскому автопрому необходимо создать свою компонентную базу. Ранее производители «передоверились» зарубежным партнерам и в итоге лишились отрасли автокомпонентов.

«Я, знаете, стараюсь так очень аккуратно говорить, потому что скажешь — завтра, а завтра не успеют сделать. Это вот сказал, обещал, а не сделали. Но я вас уверяю, производители активно работают. Уверен, что они добьются снижения цен», — добавил Путин.

Ранее руководство российского концерна «АвтоВАЗ» заявило о планах нарастить суммарный выпуск автомобилей более чем на четверть в 2024 году и достичь планки свыше 500 тысяч машин. Если план удастся реализовать, это станет своего рода «ответом компании на внешние вызовы», заявил глава компании Максим Соколов.