Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:50, 14 декабря 2023Экономика

Путин назвал условия снижения цен на автомобили

Путин: цены на машины пойдут вниз с увеличением производства
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Цены на автомобили в России пойдут вниз с увеличением производства. Такое условие снижения стоимости машин назвал президент страны Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, ценник на отечественные автомобили поднялся на 40 процентов из-за ухода с российского рынка зарубежных брендов, которые забрали с собой многие технологии и компоненты. При этом он подчеркнул, что стоимость российских автомобилей «не улетела в космос», несмотря на то, что перед местными производителями возник вопрос развития собственной базы.

«"АвтоВАЗ", надо сказать, с количеством он справляется. Но чем больше будет [производиться машин], тем меньше будет цена», — пообещал Путин.

Материалы по теме:
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022
Удар по экологии и дефицит машин. Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
Удар по экологии и дефицит машин.Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
14 июня 2022

По словам президента, российскому автопрому необходимо создать свою компонентную базу. Ранее производители «передоверились» зарубежным партнерам и в итоге лишились отрасли автокомпонентов.

«Я, знаете, стараюсь так очень аккуратно говорить, потому что скажешь — завтра, а завтра не успеют сделать. Это вот сказал, обещал, а не сделали. Но я вас уверяю, производители активно работают. Уверен, что они добьются снижения цен», — добавил Путин.

Ранее руководство российского концерна «АвтоВАЗ» заявило о планах нарастить суммарный выпуск автомобилей более чем на четверть в 2024 году и достичь планки свыше 500 тысяч машин. Если план удастся реализовать, это станет своего рода «ответом компании на внешние вызовы», заявил глава компании Максим Соколов.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны» Путин рассказал о главной проблеме с ЧВК

      Врач назвала разрушающие зубы продукты

      Нарышкин заявил о неизбежном признании Западом победы России на Украине

      Путин раскрыл объем урожая российского зерна в 2023 году

      Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток

      Саундтрек к «Слову пацана» в исполнении «Цоя» стал популярен в сети

      Любителей спортзалов предупредили об опасной привычке

      Путин рассказал о растекающемся по Украине российском газе

      В России призвали создать орган для интеграции мигрантов

      Россиянин 15 лет насиловал сестру жены и получил длительный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости