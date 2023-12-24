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02:57, 24 декабря 2023Среда обитания

Более ста тысяч россиян остались без света из-за шквалистого ветра

Минэнерго: в Дагестане 127 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Дагестане более 127 тысяч человек остались без света из-за шквалистого ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщило Минэнерго России в Telegram-канале.

Вечером 23 декабря из-за непогоды электроэнергию не подавали в 57 населенных пунктов. Энергетики перешли на особый режим работы, в восстановлении снабжения участвуют 30 бригад в составе 89 человек и 31 единицы техники.

Кроме того, 173 бригады готовы к оперативному реагированию в случае возникновения внештатных ситуаций на энергетических объектах. В Дагестане прогнозируется усиление ветра до 28 метров в секунду, сообщили в МЧС по республике.

К 22 часам у 75 процентов пострадавших потребителей была восстановлена подача электроэнергии, сообщил филиал «Даэгнерго» в Telegram-канале. К этому моменту обесточенными 13,2 тысячи жителей. .Специалисты работают круглые сутки из-за непогоды в особом режиме, чтобы восстановить электроснабжение жителей Махачкалы.

Ранее из-за разлива реки Алейка подтопило более 20 домов под Калининградом. Об этом заявил заместитель начальника регионального МЧС по ГО и безопасности населения Станислав Парфенов.

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