Десятки домов в российском городе затопило из-за разлива реки

Из-за разлива реки Алейка подтопило более 20 домов под Калининградом

Из-за разлива реки Алейка подтопило более 20 домов под Калининградом. Об этом заявил заместитель начальника регионального МЧС по ГО и безопасности населения Станислав Парфенов, его цитирует РИА Новости.

Над ликвидацией последствий разлива в российском городе работают 15 человек и несколько единиц техники. Бригада углубляет русло речки, чтобы уровень воды снизился.

«Все транспортные сообщения не нарушены, машины ездят и транспортное сообщение на 100 процентов в норме. Угрозы жизни населения нет. Все вопросы жизнеобеспечения в норме», — пояснил Парфенов.

Циклон принес в Калининградскую область дожди и снег. В результате поднялся уровень воды в Алейке, в которую впадает еще несколько мелких рек. «Прижимной ветер» создал условия, когда воде в реке некуда было деваться, она начала разливаться, добавил Парфенов.

Ранее сообщалось, что после прошедших в Дагестане ливней дворы Махачкалы и Каспийска превратились в бассейны. Сильнее всего затопило Редукторный район города, в котором ремонтируют дороги.

Также в результате шторма затопило населенные пункты Оссора, Карага, Ивашка и Октябрьское Камчатского края. Несколько местных жителей сняли на видео, как поселки уходят под воду, а волны накрывают береговую линию и затапливают близлежащие дома. Из-за непогоды в Вывенке пропало электричество. На фоне шторма на Камчатке закрыли участок трассы в Усть-Больерецком районе.