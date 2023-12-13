Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:55, 13 декабря 2023Среда обитания

В российском регионе из-за дождя дворы превратились в бассейны

В Дагестане ливни затопили несколько улиц Махачкалы и Каспийска

Несколько улиц Махачкалы и Каспийска затопило водой после прошедших в Дагестане ливней. Видео с затопленными улицами опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что сильнее всего затопило Редукторный район Махачкалы, в котором в настоящее время ремонтируют дороги. На опубликованном видео показан двор дома в Каспийске, который превратился в «бассейн». Он полностью затоплен водой, которая достигает нижнего уровня дверного проема. На кадрах также виден человек, который перемещается по двору в резиновых сапогах, при этом вода достигает щиколоток. Также опубликовано видео из махачкалинского района Пальмира, где водой затопило сад и двор дома, а также проезжую часть.

Ранее из-за прорыва канализации в Уфе частично затопило десятки машин. Авария произошла на трассе вдоль проспекта Салавата Юлаева. На опубликованных в сети кадрах видно, что водители пытаются выбраться из припаркованных рядом с Научно-исследовательским проектным институтом нефти и газа (НИПИ) Петон. Некоторые автовладельцы заявили о поломках машин.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный аэропорт на юге России откроют впервые после начала СВО. Когда можно будет полететь туда?

      Женщина пожаловалась на «аллергию на себя»

      В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

      В США заявили о проигрыше Запада в войне с Россией

      Белоруссия приготовилась к росту дефицита бюджета

      ФСБ задержала полицейского за вымогательство крупной суммы за секс

      В России приостановят действие налоговых соглашений с недружественными странами

      В США признали способность России подавлять американское высокоточное оружие

      Россиянке вшили в глаз нерв из ноги

      Названы способы избавиться от неприятного запаха изо рта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости