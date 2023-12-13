В российском регионе из-за дождя дворы превратились в бассейны

В Дагестане ливни затопили несколько улиц Махачкалы и Каспийска

Несколько улиц Махачкалы и Каспийска затопило водой после прошедших в Дагестане ливней. Видео с затопленными улицами опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что сильнее всего затопило Редукторный район Махачкалы, в котором в настоящее время ремонтируют дороги. На опубликованном видео показан двор дома в Каспийске, который превратился в «бассейн». Он полностью затоплен водой, которая достигает нижнего уровня дверного проема. На кадрах также виден человек, который перемещается по двору в резиновых сапогах, при этом вода достигает щиколоток. Также опубликовано видео из махачкалинского района Пальмира, где водой затопило сад и двор дома, а также проезжую часть.

Ранее из-за прорыва канализации в Уфе частично затопило десятки машин. Авария произошла на трассе вдоль проспекта Салавата Юлаева. На опубликованных в сети кадрах видно, что водители пытаются выбраться из припаркованных рядом с Научно-исследовательским проектным институтом нефти и газа (НИПИ) Петон. Некоторые автовладельцы заявили о поломках машин.