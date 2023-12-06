Десятки машин в российском городе оказались под водой из-за аварии

Десятки машин в Уфе затопило водой из-за прорыва канализации

В Уфе десятки машин частично оказались под водой из-за аварии. В российском городе прорвало канализацию. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района города Сергей Плотников в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на трассе вдоль проспекта Салавата Юлаева. На месте работают профильные службы, которые пытаются определить место утечки и ликвидировать последствия аварии. Глава района взял ситуацию под личный контроль.

В сеть попали видео с места происшествия. На кадрах видно, что припаркованные рядом с НИПИ «Петон» автомобили затопила горячая вода. Водители пытаются добраться до своих машин, о поломках уже сообщили пять собственников.

Ранее на одной из московских улиц прорвался кипяток. Авария произошла в районе Чертаново напротив жилого комплекса. Очевидцы поделились видеороликами, на которых видно полностью залитую водой подъездную дорогу к дому.