Московскую улицу затопило кипятком

Улицу в московском районе Чертаново затопило кипятком

На одной из московских улиц прорвался кипяток. Дорога рядом с жилым зданием оказалась затоплена горячей водой, об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Инцидент произошел в районе Чертаново напротив жилого комплекса «Оазис-парк». Очевидцы поделились кадрами, на которых видно полностью залитую подъездную дорогу к дому. От воды поднимается густой пар. Причины прорыва кипятка не уточняются.

В мае одна из автомобильных дорог в Санкт-Петербурге превратилась в реку из-за прорыва трубы. Авария случилась на проспекте Стачек рядом с торговым центром «Континент». Трубу прорвало во время испытания теплосетей. В сети появились кадры с места происшествия, на которых можно заметить сильное течение.

Ранее в Московском районе Санкт-Петербурга десять автомобилей оказались облиты кипятком после прорыва трубы. Горячая вода залила дорогу и попала на колеса припаркованных машин. Представители компании «Теплосети Петербурга» заявили, что готовы возместить нанесенный ущерб владельцам автомобилей, если на машинах обнаружатся повреждения.