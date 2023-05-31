Дорога в Санкт-Петербурге превратилась в реку из-за прорыва трубы

Дорогу в Санкт-Петербурге затопило из-за прорыва трубы

Одна из автомобильных дорог Санкт-Петербурга превратилась в реку из-за прорыва трубы. О произошедшем в Северной столице инциденте сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария случилась на проспекте Стачек рядом с торговым центром «Континент». На участке проводили испытания теплосетей, во время которых трубу прорвало. На опубликованном в сети видео с места происшествия можно заметить мощное течение, затруднившее проезд транспорта по дороге.

В апреле в Петербурге машина, в которой находились пенсионер и два его несовершеннолетних внука, провалилась в яму с кипятком. Отверстие образовалось на месте прорыва трубы на Рижском проспекте. Пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами.

Ранее в Московском районе Петербурга десять автомобилей «искупались» в кипятке из-за прорыва трубы. Горячая вода залила дорогу и попала на колеса припаркованных машин. Компания «Теплосети Петербурга» сообщили, что при обнаружении повреждений на автомобилях их владельцам возместят нанесенный ущерб.