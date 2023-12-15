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08:16, 15 декабря 2023Россия

Уходящие под воду поселки из-за шторма в российском регионе сняли на видео

На Камчатке шторм подтопил несколько поселков, это сняли на видео

Поселки Камчатского края уходят под воду из-за шторма, который обрушился на регион. Несколько местных жителей сняли обстановку на видео, ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мощные волны накрывают береговую линию и затапливают близлежащие дома. В прибрежных населенных пунктах Камчатки на улицах лежит снег вперемешку с морской водой, дует сильный ветер.

На другой видеозаписи показано, как потоки воды вымывают дороги. Авторы видео демонстрируют, что одна из них полностью затоплена — автомобилисты вынуждены передвигаться по заполненной водой магистрали.

В зоне подтопления из-за сильных волн оказались населенные пункты Оссора, Карага, Ивашка и Октябрьское. Из-за непогоды в Вывенке пропало электричество. На фоне шторма на Камчатке закрыли участок трассы в Усть-Больерецком районе. Предварительно, такая погода в регионе продлится до ночи субботы, 16 декабря. Информации о пострадавших нет.

Ранее несколько улиц Махачкалы и Каспийска затопило водой после прошедших в Дагестане ливней.

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      Анастасия Шейкина
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