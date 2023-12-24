Боррель призвал мобилизовать все возможности для недопущения победы России
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал европейцев мобилизовать все силы
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель призвал европейцев мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы России на Украине. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает издание The Guardian.
Боррель отметил, что ЕС необходимо изменить курс на мобилизацию всех возможностей, иначе Россия сможет победить в конфликте на Украине. Он назвал Россию великой державой, несущей угрозу не только Украине, но и всей Европе, отметив, что Москва не останется удовлетворенной «ограниченной территориальной победой».
Политик заявил, что ЕС необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени.
21 декабря сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сомнениях в Европе по поводу будущего Украины.