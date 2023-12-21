«На карту поставлен суверенитет Европы» Макрон заявил о сомнениях на Западе по поводу будущего Украины

Президент Франции Макрон заявил о сомнениях в Европе по поводу будущего Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе и США сомневаются по поводу будущего Украины. При этом он подчеркнул, что Франция считает важным продолжать поддержку Киева и не допустить его поражения в конфликте с Россией.

Макрон заявил, что на карту поставлен суверенитет Европы

Президент Франции отметил, что одним из ключевых вопросов 2024 года станет тема дальнейшего оказания помощи Украине. «На карту поставлен суверенитет Европы», — заявил Макрон. Он также заверил, что Париж не станет отказываться от Украины и в его интересах мир в Европе.

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«Мы не можем допустить, чтобы Россия победила на Украине», — заявил он и добавил, что Франция не воюет с Россией, но и не может допустить ее победы в конфликте с Украиной. Макрон также отметил, что европейским странам повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне.

При этом в ноябре Макрон допустил, что однажды настанет пора для того, чтобы провести «честные и хорошие переговоры» Украины с Россией и найти решение. Он также отмечал, что декабрь станет решающим для украинского контрнаступления

В Европе неоднократно предупреждали о последствиях победы России в конфликте с Украиной

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что Европа находится в опасности. «Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — сказал глава евродипломатии. Он также призвал «засучить рукава», чтобы избежать этого.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, соглашался со мнением Борреля — по его словам, поражение Украины в конфликте с Россией станет концом Европы. Кулеба заявлял, что «для Европы это экзистенциальная война», которая касается и европейцев. «Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет», — сказал он.