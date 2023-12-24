Группу туристов в Германии приняли за беженцев и попытались задержать

В Германии группу туристов приняли за нелегальных мигрантов и вызвали полицию

Участников туристического клуба из Германии приняли за нелегальных мигрантов и попытались задержать. Об этом сообщает The Guardian.

В ноябре группа туристов сирийского происхождения отправилась в четырехдневный горный поход на восток страны, в так называемую Саксонскую Швейцарию. В походе приняли участие около 55 человек, большинство из которых говорили между собой на арабском. По всей видимости, жители одной из деревень приняли их за нелегальных мигрантов: сирийские беженцы часто пересекают в этом районе границу между Германией и Чехией — и вызвали полицию.

Неприятный инцидент произошел после первого дня, проведенного в горах. Группа возвращалась в хостел, когда путь им преградил полицейский автомобиль. Поговорив с туристами и выяснив, что все они находятся на территории страны легально, полицейские пожелали им приятного дня и уехали.

«Это было немного странно. Странно, что люди вызвали из-за нас полицию, когда мы занимались самым немецким видом отдыха, который только можно представить, а именно горным восхождением», — прокомментировал случившееся Айхам Тахан, один из организаторов похода.

Туристический клуб был организован группой волонтеров, многие из которых родом из Сирии, еще 2016 году. Его целью было помочь эмигрировавшим в Германию людям найти друзей и лучше узнать новую страну.

Инцидент с вызовом полиции разделил группу. «Многие наши участники были очень недовольны. Некоторые люди очень обиделись, назвав произошедшее расизмом. Другие сказали, что это типичное немецкое поведение. Они увидели большую группу, им не нравился язык, на котором говорят, поэтому они вызвали полицию», — рассказал журналистам Тахан.

В ноябре правящая коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца согласилась помочь облегчить бремя регионов и местных администраций, пытающихся справиться с растущим потоком беженцев и мигрантов. В ходе переговоров правительство страны пришло к выводу, что начиная со следующего года будет выплачивать по 7,5 тысячи евро (около 8 тысяч долларов) на каждого просителя убежища, чтобы сократить расходы федеральных земель и муниципалитетов Германии.