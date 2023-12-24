В России прокомментировали притязания США на континентальный шельф в Арктике

Карасин: Россия примет меры для соблюдения интересов по вопросу шельфа в Арктике

Россия принимает все необходимые меры для соблюдения наших национальных интересов в Арктике. Об этом сообщил =РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Так он ответил на вопрос о том, не несут ли притязания Соединенных Штатов на континентальный шельф в Арктике угрозу России. По словам Карасина, заявления Госдепа «ровным счетом ничего не стоят, потому что в этом агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет». Он также напомнил, что на северных территориях уже действует Доктрина Монро.

Ранее в Госдепартаменте США отметили, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике не создает территориальных споров с Россией.