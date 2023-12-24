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20:17, 24 декабря 2023Мир

В США назвали последствия для границ России от расширения шельфа в Арктике

Госдеп: расширение шельфа в Арктике не создает территориальных споров с Россией

Фото: Felipe Dana / AP

Расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике не создает территориальных споров с Россией. Последствия для границ других государств от создания новой американской границы назвали в Госдепартаменте.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что вопрос потребует урегулирования с Канадой, Японией и Багамскими островами. «Расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии... В других районах США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию», — говорится в материале Госдепартамента.

В США заверили, что внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не нарушают согласованные с Россией границы.

Ранее в Госдепартаменте страны рассказали, что увеличили континентальный шлейф в Арктике и Беринговом море. По данным Bloomberg, за счет этого США рассчитывает получить доступ к минералам для производства аккумуляторов для электрокаров, а также к месторождению нефти и газа.

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      Нина Ташевская
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