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11:11, 24 декабря 2023Мир

США объявили о расширении своей территории

США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море

Фото: Lucas Jackson / Reuters

США объявили о расширении своей территории. Об этом сообщает Bloomberg.

В Госдепартаменте страны рассказали, что увеличили континентальный шлейф в Арктике и Беринговом море. По данным издания, за счет расширения государство планирует получить доступ к минералам для производства аккумуляторов для электромобилей, а также к месторождению нефти и газа.

Отмечается, что упомянутая зона Арктики и Берингова моря имеет растущее стратегическое значение — помимо Америки, на нее претендуют Россия и Канада.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси назвал США виновниками величайших преступлений и крупнейшим фактором нестабильности во всем мире. Такое заявление глава Ирана сделал на Тегеранской международной конференции по Палестине.

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      Анастасия Астахова
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