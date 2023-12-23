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17:57, 23 декабря 2023Мир

США назвали главным фактором нестабильности в мире

Президент Ирана Раиси назвал США главным фактором нестабильности в мире

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал США виновниками величайших преступлений и крупнейшим фактором нестабильности во всем мире. Такое заявление глава Ирана сделал на Тегеранской международной конференции по Палестине, передает официальный сайт президента Ирана.

Раиси заявил, что США претендуют на защиту свободы и демократии, однако являются виновниками расовой дискриминации и преступлений против прав человека. Он добавил, что Соединенные Штаты — это крупнейший фактор дестабилизации и отсутствия безопасности во всем мире, включая Афганистан, Ирак, Сирию, Ливан и другие страны.

Ранее Эбрахим Раиси на заседании правительства заявил, что происходящее в секторе Газа показало всему миру бесчеловечное лицо правительства США. Накануне США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом остановить боевые действия в секторе Газа.

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      Алиса Удовик
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