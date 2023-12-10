Глава Ирана осудил США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по Газе

Глава Ирана Раиси: происходящее в Газе показало миру бесчеловечное лицо США

Президент Ирана Эбрахим Раиси на заседании правительства заявил, что происходящее в секторе Газа показало всему миру бесчеловечное лицо правительства США. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Накануне США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом остановить боевые действия в секторе Газа.

Кроме того, Раиси подчеркнул, что весь мир сегодня осознал необходимость положить конец политике однополярности на международной арене.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также раскритиковал США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН. «Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы», — подчеркнул Эрдоган.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны выступают против прекращения огня в секторе Газа. По словам политика, прекращение огня до победы над правящим палестинским движением ХАМАС только «увековечит» существующие проблемы.