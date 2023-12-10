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22:22, 10 декабря 2023Мир

Глава Ирана осудил США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по Газе

Глава Ирана Раиси: происходящее в Газе показало миру бесчеловечное лицо США
Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси. Фото: Sputnik / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси на заседании правительства заявил, что происходящее в секторе Газа показало всему миру бесчеловечное лицо правительства США. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Накануне США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом остановить боевые действия в секторе Газа.

Кроме того, Раиси подчеркнул, что весь мир сегодня осознал необходимость положить конец политике однополярности на международной арене.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также раскритиковал США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН. «Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы», — подчеркнул Эрдоган.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны выступают против прекращения огня в секторе Газа. По словам политика, прекращение огня до победы над правящим палестинским движением ХАМАС только «увековечит» существующие проблемы.

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      Юлия Мискевич
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