Президент Турции Эрдоган назвал реформу Совета Безопасности ООН необходимостью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал реформу Совета Безопасности (СБ) ООН необходимостью и заявил, что у республики больше нет надежд на него. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер также раскритиковал США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по Газе, требующую незамедлительного гуманитарного прекращения огня в палестинском секторе. «Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы», — подчеркнул Эрдоган.

США заблокировали проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совете Безопасности ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза, еще одна страна — Великобритания — воздержалась, однако Соединенные Штаты, оставшись в одиночестве, тем не менее наложили вето на проект.

Соавторами резолюции выступили 97 стран — членов ООН. Она предполагает немедленное гуманитарное прекращение огня и освобождение всех заложников. Совет Безопасности международной организации также повторил требование ко всем сторонам конфликта о необходимости исполнять обязательства в рамках международного права.

В документе выражается глубокая обеспокоенность «в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения».