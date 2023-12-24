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17:04, 24 декабря 2023Бывший СССР

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

Минобороны рассказало об уничтожении 350 украинских военных в ДНР

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

По данным Минобороны, общие потери ВСУ на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

За сутки российские военные также уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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      Владимир Седов
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