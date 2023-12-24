Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

Минобороны рассказало об уничтожении 350 украинских военных в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

По данным Минобороны, общие потери ВСУ на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

За сутки российские военные также уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.