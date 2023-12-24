Минобороны рассказало об уничтожении 49 беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 49 украинских беспилотников

Российские военные уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, уничтожение дронов происходило в районах населенных пунктов Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), Золотаревка Луганской народной республики (ЛНР), Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное в Запорожской области.

Также 24 декабря российские гранатометчики группировки «Запад» уничтожили транспорт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском.