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08:27, 24 декабря 2023Россия

Российские гранатометчики уничтожили транспорт ВСУ под Купянском

МО РФ: гранатометчики группировки «Запад» уничтожили транспорт ВСУ под Купянском

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские гранатометчики группировки «Запад» уничтожили транспорт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Отмечается, что перед этим военную технику, спрятанную в лесопосадке, обнаружили расчеты беспилотников разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии.

«Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что украинские военные использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на позиции.

Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска постоянно наносят удары по технике и личному составу ВСУ. Из-за больших потерь в бронетехнике противник вынужден подвозить грузы в том числе на обычных машинах, которые часто не имеют защиты и застревают на полевых дорогах.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке рассказал, что украинские военные на фронте ездят на старых гражданских машинах вместо современных бронеавтомобилей, о которых говорит Запад и украинские чиновники. По его словам, эта опасная ситуация сложилась из-за нехватки запчастей для иностранной техники.

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      Марина Совина
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