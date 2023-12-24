Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:04, 24 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии рассказали об опасной ситуации для ВСУ на фронте

Немецкий журналист Репке: ВСУ ездят на старых машинах вместо бронеавтомобилей

Фото: Sgt. Alex Soliday / Globallookpress.com

Журналист из Германии Юлиан Репке соцсети X рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте ездят на старых гражданских машинах вместо современных бронеавтомобилей, о которых говорит Запад и украинские чиновники.

«Любой, кто когда-либо был на фронте с украинскими солдатами, знает, насколько опасна ситуация», — указал немецкий обозреватель.

По словам Репке, военные используют не только небронированные, но ли личные машины для передвижения на местности, где защита техники по западным стандартам абсолютно необходима.

Журналист объяснил, что подобная ситуация сложилась из-за нехватки запчастей для иностранных бронеавтомобилей, а также в силу недостаточного производства транспорта на Украине.

Он добавил, что военные вынуждены сами платить за топливо и обслуживание машин. По словам обозревателя, солдаты ВСУ вряд ли смогли бы сами финансово справиться с заправкой, например, американского броневика Humvee из-за большого расхода бензина.

Ранее Репке рассказал, что западная военная техника выходит из строя на Украине, так как она непригодна для длительных боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шесть стран Евросоюза не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Как отреагировал Киев?

      Охлобыстин предрек революцию из-за вечеринки Ивлеевой

      США обвинили хуситов в атаке двух нефтяных танкеров в Красном море

      В Германии рассказали об опасной ситуации для ВСУ на фронте

      Медведева описала переезд в Канаду фразой «шаг в бездну»

      Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ

      В России предложили альтернативы отмененным новогодним салютам

      На Украине признали поражение в информационной войне

      Разгонный блок «Орион» отправили на Восточный

      Технолог рассказал о правилах выбора красной икры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости