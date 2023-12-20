Немецкий журналист Репке: западная техника выходит из строя на Украине

Западная военная техника выходит из строя на Украине, так как она непригодна для длительных боевых действий. Об этом сообщил в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на источники в украинских войсках.

«Контакты в украинской армии также говорят мне: не хватает не только 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов — просто больше ничего не работает. Западные танковые гаубицы созданы не для настоящей, продолжительной войны, а только для коротких операций», — говорится в публикации.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что техника, поставленная Западом на Украину, начала массово выходить из строя из-за плохой погоды. Как он уточнял, украинским войскам приходится длительное время отогревать ее.