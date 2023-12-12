В ЛНР заявили о массовом выходе из строя западной техники

Марочко: западная техника ВСУ начала массово выходить из строя из-за погоды

Западная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала массово выходить из строя из-за плохой погоды. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Он уточнил, что мокрый снег, дождь и перепады температуры привели к выходу из строя вооружения и техники украинской армии, которую поставил Запад. «Обледенение бронетехники не позволяет оперативно попасть внутрь, а также ее использовать, поскольку она примерзает к грунту», — рассказал Марочко.

По его словам, ВСУ вынуждены длительное время отогревать технику, что демаскирует позиции. Кроме того, подполковник в отставке отметил, что на орудиях часто происходят «клины», а досылающие механизмы выходят из строя. Стрелковое оружие также постоянно нужно обслуживать, добавил он.

12 декабря стало известно о планах Украины привлечь компании США для увеличения производства вооружений, в том числе военной техники и боеприпасов. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил американским корпорациям войти в долю оборонных компаний страны.